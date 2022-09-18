Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Sultanbeyli'deki mitinginde "Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı. Davutoğlu’ndan önce kürsüye gelerek açılış konuşmasını yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de “Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’dur” dedi.

T24’ün aktardığına göre, Davutoğlu, AKP’nin İstanbul’da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli’de partilileriyle buluştu. Davutoğlu’nun miting yaptığı alana, “Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu” pankartı asıldı.

Mitingin açılış konuşmasını yapan Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, “Buradan ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız genel başkanımız Ahmet Davutoğlu’dur” ifadelerini kullandı.