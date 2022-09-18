Bahçeli Vahdettin'e sahip çıktı: 'Kusurları olsa da asla hain değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde Osmanlı Padişahı Vahdettin için "eksiği, gediği, kusuru olsa da, asla hain değildir" dedi. Bahçeli "Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun güncellenmiş, geçmişin rotasına eklemlenmiş ve gücüne güç katmış bir devamıdır" diye konuştu.

Bahçeli Cumhur İttifakı dışındaki tüm partileri "zillet" diyerek hedef aldığı konuşmasında "CHP, İP, HDP, SP, Gelecek ve Deva’nın yanında TİP, TKP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Toplumsal Özgürlükler Partisi de zilletin göbeğindedir. Açık veya örtülü olsa da, bunların cümle kapısı birbirine açılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

-" 'Geliyor gelmekte olan' masalını anlatan münafık muhterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz.

- Bizi arayan anketlerde değil; dilde, duada, camide, cemevinde, bağda, bahçede, bostanda, fabrikada, tezgâhta, tarlada, suskun ve vakur milyonların kalbinde arasın.

- Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz, olamaz. Onlar varsın aday falı açsınlar, 'o mu olsun, bu mu olsun' diye masaları aşındırsınlar. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde de cumhurbaşkanı olmalıdır.

'Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın stratejik bir hamlesi'

- Dünyanın hiçbir yerinde milli kimliğe ve tarihi köklere bu denli saldırgan, bu denli tahammülsüz hain ve haşarat yığını görülmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son Padişahı Sultan Vahdettin 'hain miydi, değil miydi?' Revaçtaki münakaşa budur.

- Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gönderilmesindeki asıl mana ve maksat üzerinde fikir ve görüş ayrılıkları, sürekli ikmal edilen nifak adımları çok tehlikeli boyutlar kazanmaktadır. Kadir kıymet bilmeyen Türk ve Türkiye muhalifi kaymak bir tabaka bayağı ezberlerini sıralarken bizi biz yapan değer hükümlerini açıkça ve alçakça hedef almaktadır.

- Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırması, analizi ve açıklaması tarihçilerimizin işidir. Bize düşen buna saygı duymaktır. Ancak biz tarihimizi ve ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlama yarışına giren köksüzlere müsaade etmeyiz, hepsinin birden alnını santim santim karışlarız. Türk tarihi onların tarihi değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun güncellenmiş, geçmişin rotasına eklemlenmiş ve gücüne güç katmış bir devamıdır. Milli Mücadele’yi zaferle buluşturan, cumhuriyeti cumhurla kucaklaştıran kahramanlar kuşağı hep birden Osmanlı İmparatorluğu’nun ya bir paşası, ya bir düşünürü, ya da inanmış bir devlet görevlisidir. Kan aynıdır, kader aynıdır, karar aynıdır, kadro aynıdır, karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.

- Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkaca bir seçenek kalmadığından uzun bir süredir hazırlığı yapılan, senaryosu üzerinde çalışılan stratejik bir hamlesiyle, operasyonel bir tercihiyle, her ihtimali hesaplanmış basiretli bir tecellisiyle vücut bulmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı Türklüğün asırlar boyunca mahfuz tuttuğu, bağımsızlığının ve bekasının tehlikeye düştüğü anda cemre gibi gönüllere düşen muhteşem bir atasözü, müktesebatı olan dev bir atılımıdır. Esasen Samsun’a çıkan tarihin her döneminde oluşmuş ve olgunlaşmış Türk devlet ruhudur, Türk devlet onurudur. Kurtuluş Mücadelesini başlatan Ötüken ufkudur, Söğüt şuurudur, Türk milletinin hürriyetine düşkün oluşudur.

'Vahdettin'in kusuru olsa da asla hain değildir'

- Elbette o dönemlerin hükümetlerinin yanlışları olabilir, hatalı kararları olabilir, acziyetleri olabilir, teslimiyetçi özellikleri de görülebilir. Ancak bu mümkün ve muhtemel olumsuzluklar gerçeğin büyük resmini asla değiştiremez, tarihin kolonlarını yerinden oynatamaz. Yine üzerinde ısrarla durmak isterim ki, Oğuz neslinden, Kayı’sından Kınık’ından, 24 boyunun tamamından hain çıkmaz, çıkmamıştır. Türk hakanları arasında hıyanete teşne tek bir isim gösterilemez. Sultan Vahdettin’in eksiği, gediği, kusuru olsa da, asla hain değildir.

Tunç Soyer'i hedef aldı: 'Kişiliksiz, edepsiz'

- Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele yolunu açan, kimliksiz, kişiliksiz, edepsiz İzmir Belediye Başkanı’nın küstahça sövdüğü Osmanlı İmparatorluğu padişahından başkası değildir. Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını. İzmir’in meşrebi ve mensubiyeti ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki sözleri

- Kılıçdaroğlu tarih bilmez, ecdat bilmez, millet bilmez, erdem bilmez, edep bilmez, bildiği tek şey yalandır, iftiradır, izansızlıktır.

- Sakarya çakılması sırasında kendisini dinleyenlerin alkış tufanı koparması da toplu bir cehalet gösterisine işarettir. Nutuk’tan değil, Atatürk’ten değil, küresel çıkar ve ihanet merkezlerinden ilhamını alanların akıbetleri böylesine mefluçtur. Doğrusunu Allah biliyor ya, İstanbul’daki Belgrat ormanlarının Sırbistan’da, Arnavutköy’ün Arnavutluk’ta, Ankara’daki Tunus Caddesi’nin de Tunus’ta olduğunu söylerse hiç şaşırmayacağız.

- CHP, İP, HDP, SP, Gelecek ve Deva’nın yanında TİP, TKP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Toplumsal Özgürlükler Partisi de zilletin göbeğindedir. Açık veya örtülü olsa da, bunların cümle kapısı birbirine açılmaktadır. Kılıçdaroğlu bu zillet koalisyonunun Cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpınmaktadır.

- Kılıçdaroğlu eğer aday olmazsa, 'Alevi olduğu için reddedildi algısı' yerleşirmiş. Bunu toplum ve demokrasi hazmedemezmiş. Üstelik altılı masa da dağılırmış. Masa dağılacağı kadar zaten dağıldı, ancak CHP yönetiminin diğer uçuk kaçık ve karanlık söylemlerinin ahlaki ve makul hiçbir yanının bulunmadığı da ortadadır.

- Alevi inancına sahip kardeşlerimizi tahrik eden dil bölücü, ayırıcı, kutuplaştırıcı ve nefret saçan bir dildir. Bu bühtanı ağzına alanlar Türk milletinin varlığından, birliğinden, kardeşliğinden, yükseliş ve diriliş gayesinden çok rahatsız olan namertlerdir. Alevi’si de bizim, Sünni’si de bizim, Caferi’si de bizimdir. Türkü de biziz, Kürdü de biziz, biz Türk milletiyiz. CHP’nin bu melun iddiası milli güvenliğimize tehdittir.

Miçotakis'e: 'Koşa koşa geliriz...'

- Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Biz iki devlet tek milletiz, bedenlerimiz ayrı olsa da, canımız birdir. Karabağ’da vurulup yere düşen neferler bizim neferimizdir.

- Yunanistan Başbakanı, Türkiye’ye 'gece gelme gündüz gel' diyormuş. Geliriz gelmesine, ama gündüzünüzü gece gibi örtmeye, tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye seve seve, koşa koşa, kanımızla, canımızla geliriz. Geldiğimizde Miçotakis’i korumaya ne efendilerinin ne de güvendiği işbirlikçi çevrelerin gücü de yetmez.

- Ekonomimizin hisarlarını yıkmak istediler, dayandık, enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için Cumhur İttifakı olarak seferber olduk. Kılıçdaroğlu karalamaya çalışsa da, destekleyip arkasında olduğumuz 'İlk Evim ve İlk İşyerim' adıyla tarihin en büyük sosyal konut projesi hükümet tarafından hayata geçirildi.

Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücülerle' buluşması

- Kılıçdaroğlu’nun ben de milliyetçiyim, ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır, terörist Demirtaş’ın göğsüne madalya asmayı düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede, aynı vicdanda, aynı fikirde barınamaz, yaşayamaz. Kılıçdaroğlu’ndan da solcu dahi olamaz."