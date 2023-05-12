Gelecek Partili yöneticinin çocuğu şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Cizre İlçe Başkanı Kakil Tadik'in 15 yaşındaki çocuğu Ferhat Tadik, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Ferhat Tadik'in silahla vurulduğu belirtildi. Tadik’in ailesinin olayı fark etmesi üzerine 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Tadik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tadik’in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tadik'in cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Cizre Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.