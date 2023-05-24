Gelecek Partili Temurci'den dikkat çeken 'Ümit Özdağ' paylaşımı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklaması öncesinde Gelecek Partisi'nden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na ilişkin sözleri üzere Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım!

Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir.

Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.

Kazanmak için her yol mübah değildir."