Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Özgür Özel bana bakanlık önermişti

CHP listesinden Muğla'dan vekil seçilen Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel'in seçim döneminde kendisini arayarak bakanlık teklif ettiğini öne sürdü.

Özel, seçim döneminde CHP'nin Millet İttifakı'ndaki dört partiye 39 vekil verme stratejisini eleştirmişti. Özel, bu konuda Özdağ'ı örnek göstermişti. Özdağ, bu eleştirilere yanıt olarak Özel'in kendisine bakanlık teklif ettiğini iddia etti.

Artı TV yayınına katılan Özdağ, Özel ile ilgili iddiasında şu sözleri kullandı:

"Özgür Özel, seçim döneminde beni arayarak 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun' dedi."

Özdağ, böyle bir kararın Altılı Masa'daki altı lider tarafından alınması gerektiğini belirterek, "Bu daldaki kuş, milletvekilliği eldeki kuş" dedi.

Özdağ, Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. "Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini" anlattığını belirten Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini iddia etti. (ANKA)