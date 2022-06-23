Gelecek Partili Ayhan Üstün: Yeneroğlu'na yapılan bir tür muhtıradır

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında geçtiğimiz gün yaşanan olay akabinde yaptığı açıklamaya dair konuştu.

Ankara Kızılay’da Somalililerin işlettiği bir restorana yönelik polisin yaptığı hukuksuz uygulama sırasında DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis amiri arasındaki tartışma geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Yaşanan olayın akabinde Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklanma yapmış ve açıklamada yaşanan olaya ilişkin polis amirinin uyarıldığı, polisler ile tartışan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilmişti. Emniyetin yaptığı açıklamada "Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştu" ifadesi dikkat çekerken, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de açıklamalarda bulundu.

'Bu bir muhtıradır'

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya dair konuk olduğu TV programında açıklamalarda bulunan Ayhan Sefer Üstün, emniyetin yaptığı açıklamaları bir tür muhtıra olarak değerlendirdi.

Ankara Masası TV'de Fatih Atik'in programına konuk olan Üstün "Mevcut kanunlarla iki kurumun silah taşıma yetkisi var. Birisi TSK, birisi de Emniyet Genel Müdürlüğü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını okudum. O açıklamayı TSK yapmış olsaydı biz bunun adını koyardık hemen. 'Bu bir muhtıradır' derdik. Aynı elinde silah olan bir kurum böyle açıklama olduğunda biz bunun adını koyamayacak mıyız. Bu bal gibi bir muhtıradır. Milli iradeye verilmiş, milletvekiline verilmiş, Meclis'e karşı verilmiş bir muhtıradır.

Bu muhtıra karşısında tepkisini göstermesi gereken sayın Şentop bir iki çift laf edebilmiş midir. Biz bir milletvekilinin polise karşı tavrına hep birlikte karşı durduk değil mi? Şentop daha dakikasında açıklama yaptı. Senin kurumuna, seçilmiş milletvekiline bir genel müdürlük muhtıra veriyor sen sesini çıkarmıyorsun. Utanmıyor musun? Derhal Meclis toplanmalı, araştırma komisyonu kurulmalı. Biz bunu Şentop'tan bekliyoruz milli iradenin onurunu korumak adına." dedi.