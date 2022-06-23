Ankara'da restoranını polis basan Somalili işletmeciler: Yarın başıma ne gelecek bilmiyorum!

Polis baskısı nedeniyle defalarca isim değişikliği yapmak zorunda kalan işletmenin yeniden “SAAB” ismi ile açılışında ise polis ile Deva Partili Mustafa Yeneroğlu’nun arasında geçen konuşmalar “ırkçılık" ve "keyfi muamele" tartışmasını körükledi.

'Lokantaya gelen müşteriler gözaltına alındı'

Emniyet mensuplarının uygulamalarına dair yasal dayanağın kendilerine gösterilmediğinin altını çizen Muhammed İsa Abdullah, lokantasına gelen müşterilerin gözaltına alındığını, karakolda bir iki saat bekletilerek serbest bırakıldıklarını, Somalilere ait diğer iş yerlerinin bu baskılar sonucu kapandığını ve iş yerlerinin Türkçe isimlerinin değiştirilmeye çalışıldığını anlatıyor.

Euronews'e konuşan Abdullah “Somali Sofrası diye bir yerimiz vardı. Polis, Somali Sofrası yabancı bir isim dediği için değiştirmek zorunda kaldık. Halbuki Somali Sofrası Türkçe ve başka bir Türkçesi yok, yoksa biz mi bilmiyoruz!” diyerek tepkisini ortaya koyuyor.

Emniyetin yaptığı uygulamalar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan birçok Somalili esnafın olduğunu belirten Abdullah Karakaya, işletme sahiplerinin iflasa sürüklendiğinden ve yurt dışına gitmek zorunda kaldığından bahsediyor.

'Çalışamazsam Türkiye'den gideceğim'

Komşu işletmelerin, belediye ve maliyeyle hiçbir sorun yaşamadığından söz eden Somali lokantasının işletme sahiplerinden Somali uyruklu Türk vatandaşı Mesaret Karakaya, Ankara’da Kızılay’da rahatça gezemediğine ve gözaltına alınma korkusunu daima yaşadığına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Yarın başıma ne gelecek hiç bilmiyorum.”

Türkiye’de yaşamak için artık “kararsız” olduğunu söyleyen Karakaya, “Çalışamıyorsam, işletmeyi kapatacağım ve gideceğim Türkiye’den” diyor

Uygulamanın “ırkçı” olduğuna yönelik tartışmalara açıklık getiren Karakaya, polis memurlarının “siyahileri buralarda istemiyoruz” dediğini vurgulayarak, uygulama neticesinde renginden dolayı bu sıkıntıyı yaşadığını düşündüğünü ifade ediyor.

Somali lokantasında yaşananların sosyal medyaya yansımasından sonra vatandaşların “daha çok” gelmeye başladığını belirten Karakaya, yaşanan olaylara ise hala anlam veremediğini belirtiyor.

"Afro kuaföre de aynı muamele'

Somali lokantası ile aynı binada faaliyet gösteren Afro Kuaför sahibi Oğuz Keklikçi de benzer uygulamalara maruz kalmış. Türk vatandaşı işletme sahibi, işletmesinin adından dolayı emniyetin “yoğun” denetimine maruz kaldığını ve müşterilerine kimlik kontrolü yapılarak gözaltı işlemi uygulandığını belirtiyor.