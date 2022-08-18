Geçinemeyen iş güvenliği uzmanları bir araya geliyor

İş güvenliği uzmanları da geçinemiyor. Çok düşük ücretlere çalıştırılan ve işyerlerinde pek çok sorunun üstesinden gelmeye çalışan iş güvenliği uzmanları haklarını almak için bir araya geliyor.

Sektörde çalışan tüm emekçileri dayanışmaya ve üye olmaya çağıran Birlik Sendikası haberi sosyal medya hesabından "Artık yeter diyenlere çağrımız var" diyerek paylaştı.

İzmir ve Manisa’da da İş Güvenliği Uzmanları Birlik Platformu kurduklarını açıklamıştı.

İş güvenliği uzmanları geçinemiyor. Çok düşük ücretlere çalıştırılıyor. İşyerlerinde pek çok sorunun üstesinden gelmeye çalışan iş güvenliği uzmanları hakkı olanı almak için biraraya geliyor.

Artık yeter diyenlere çağrımız var.👇 pic.twitter.com/XKXbEUDaXU — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) August 18, 2022

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected] birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi