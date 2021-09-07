Geçici hükümeti kuran Taliban'dan açıklama

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "geçici hükûmet"i ilan ettiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Mücahid, Taliban lideri Hibetullah Ahunzade'nin yeni hükümetteki konumuyla ilgili soruya, "Emir olarak görevine devam edecek" yanıtını verdi.

Geçici hükümetin bazı kurumlarına henüz görevlendirmeler yapılmadığını hatırlatan Mücahid, "Bu kurumlara ülkenin farklı bölgelerinden isimlerin görevlendirilmesi yapılabilir. Bu kabine daimi değil ve kabinenin kapsayıcı olması için çabalar sürüyor. Bizim hükûmetimizde ayrıca bir konsey de olacak" dedi.

Mücahid, Pakistan'ın Taliban'a destek verdiği iddialarına ilişkin olarak, "Bizim mücadelemizde Pakistan dahil hiçbir ülkenin rolü bulunmuyor. Biz bu iddiaları reddediyoruz" diye konuştu.



