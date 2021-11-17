Geçen yıl 24 asker ölmüştü: Hindistan, Çin sınırında tatbikat yaptı

Hindistan Hava Kuvvetleri ve Hint Ordusu, Çin'le tartışmalı sınırının ileri bölgelerinde bir hava ikmal tatbikatı olan "Herkül Operasyonu"nu gerçekleştirdi.

Söz konusu sınır bölgesi 2020'de iki ülke arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Hindistan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Bu yüksek yoğunluklu hava taşımacılığının amacı, kuzey sektöründeki lojistik arzını güçlendirmek ve operasyonel alanlarda kış stoklarını artırmaktı" dedi.

Bakanlık, hava ikmalinde kullanılan uçakların Boeing C-17, İlyuşin İL-76 ve Antonov An-32'lerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Hint ordusu çok miktarda yakıt, erzak, mühendislik ve tıbbi malzeme, giysi ve soğuk iklime uygun araç stokladı. Ayrıca doğu Ladakh'ta yeterli elektrik, su, ısıtma ve diğer tesislere sahip birkaç yüz kamp kurdu.

Öte yandan Çin'in yarı resmi yayın organı Global Times gazetesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "zaman zaman küçük sürtüşmeler meydana gelebileceğinden" birlikleri için destek sistemlerini artırdığını bildirdi. 9 Kasım'da Global Times ileri bölgelerde lojistiğin konuşlandırılmasını gösteren bir video yayınladı.

Çin Savunma Bakanlığı Kasım ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun cephe birliklerini portatif oksijenatörler, oksijen odaları ve bireysel oksijen tedarik cihazlarıyla donattığını söyledi.

Hint ve Çin orduları geçen yıl Haziran ayında Galvan Vadisi yakınında çatıştı ve 20 Hintli asker ve dört Çin askerinin ölümüyle sonuçlandı.

İki taraf gerilimi azaltmak için 13 tur görüşme yaptı ancak bir sonuç elde edilmedi.