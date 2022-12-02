Geçen sene yüzbinlerce yurttaşın elektriği borç nedeniyle kesildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, 2021 yılında Türkiye genelinde borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısını ve bunların illere göre dağılımını sordu.

Dönmez, önergeye verdiği yanıtta, geçen yıl Türkiye genelinde elektriği kesilen abone sayısını 356 bin 488 olarak açıkladı.

1,4 milyon nüfuslu Kayseri'de 107 bin abonenin elektriği kesildi

Dönmez’in yanıtına göre; geçen yıl elektriği kesilen abone sayısı en yüksek olan il, 1,4 milyon nüfuslu Kayseri oldu. Kayseri’de geçen yıl 107 bin 621 abonenin elektriği kesildi. Kayseri’yi, 5,7 milyon nüfusa sahip Ankara izledi. Başkent’te de 37 bin 415 abone elektriksiz kaldı. İstanbul’da 29 bin 85 ve İzmir’de ise 20 bin 844 abonenin elektriği kesildi.

Dönmez; Edirne, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Karaman, Kars, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Yozgat, Bursa, Çanakkale, Bitlis, Bayburt, Balıkesir, Ardahan, Aksaray, Ağrı illerinde ise geçen yıl elektriği kesilen abone olmadığını bildirdi. (ANKA)