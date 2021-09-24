Geçen haftanın illere göre vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 11-17 Eylül haftasında illere göre 100 bin kişide görülen toplam vaka sayısını yansıtan haritayı yayınladı.

Buna göre geçen hafta 100 bin kişide görülen toplam vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.