Gecekondunun üzerine tır devrildi

İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. Gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR evin üzerine devrildi. 

5 kişilik ailenin yaşadığı evde, İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Rafet Tosun, Furkan Tosun, Türkan Tosun mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi ile TIR sürücüsü Remzi B. yaralandı.

Haber

Fenerbahçe maçındaki kavga sonrası Amedsporlu üç futbolcuya men cezası