Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR evin üzerine devrildi.
5 kişilik ailenin yaşadığı evde, İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Rafet Tosun, Furkan Tosun, Türkan Tosun mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi ile TIR sürücüsü Remzi B. yaralandı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gecekondunun üzerine tır devrildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. Gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Sarıyer'de inşaat demiri yüklü TIR evin üzerine devrildi.
5 kişilik ailenin yaşadığı evde, İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Rafet Tosun, Furkan Tosun, Türkan Tosun mahsur kaldı. Mahsur kalan 5 kişi ile TIR sürücüsü Remzi B. yaralandı.