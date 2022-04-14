Fenerbahçe maçındaki kavga sonrası Amedsporlu üç futbolcuya men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasındaki maçla ilgili kararını açıkladı.

İki takıma da ceza veren TFF, Amedsporlu 3 futbolcuya 5 resmi müsabakadan men cezası, Fenerbahçeli 3 futbolcuya ise 1 resmi müsabakadan men cezası verdi. TFF ayrıca Amedspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası da verdi.

Amedspor futbolcularından Sultan Demir, Hividar Ödugit ve Ebru Dol'a 5 resmi müsabakadan men cezası verilirken, Antrenör Kenan Bayram'a ise bir maç soyunma odasına ve yedek kulübesine girme yasağı verildi.

TFF’den Fenerbahçe’deki futbolcular Beyzanur Arslan, Rabia Gökçe ve Sevinç Çorlu içinse 1 resmi müsabakadan men cezası çıkarken, Antrenör Mehmet Onur Başar’a da 15 gün hak mahrumiyeti kararı çıktı.