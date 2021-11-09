Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: 1'i öğrenci 2 kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü.

İHA'nın haberine göre, minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bir vatandaşımız yolda hayatını kaybetti. Bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.