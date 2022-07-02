Gebze'de derse sarıkla girilmesi yargıya taşındı

Eğitim-Sen Gebze Şubesi; Gebze'deki kimi okullarda kız öğrencilerin dersten çıkarılmasını, harem selamlık eğitim verilmesini, bazı kişilerin sarıkla derse derse girmesini, imamların da eğiticiler arasında yer almasını yargıya taşıdı. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Şube Müdürü Hamza Kondakçı ve Kaymakam Mustafa Güler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre dilekçede, “mevzuata uygun olmayan, anayasada ve yasalarda ifadesini bulan hak ve özgürlüklere aykırı, temel insan haklarıyla çelişen bir idari işlem gerçekleştirildiği” vurgulandı.

“Okullarda okutulacak dersleri gösteren ‘haftalık ders çizelgelerinde’ yer almayan bir dersin ya da seminerin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı yok” denilen dilekçede, “Kız öğrencilerin dersten çıkarılarak seminerin sadece erkek öğrencilere verilmesi, eğitimin birliğini ve karma eğitimi ortadan kaldırmıştır, yani suç işlenmiştir. Okulların herhangi bir dini etkinliğin mekânı haline getirilmesi, bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Seminerin ve kız-erkek ayrımının aynı zamanda laikliğe de aykırı olduğu aktarılan dilekçede, yetkililerin “görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği belirtildi.