Gebze Kaymakamlığı 1 Mayıs'ı yasakladı: 'Kararı tanımayacağız'

Özellikle metal sektöründe çalışan işçilerin yoğunlukla yaşadığı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Sendikalar Birliği 1 Mayıs mitingini Kent Meydanı'nda gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Gerçek Gündem'den Serhat Yılmaz'ın haberine göre, Gebze Kaymakamlığı 1 Mayıs mitingini yasakladığını duyurdu. Yasaklamanın gerekçesi ise "Kent Meydanı'nın belirlenen gösteri ve yürüyüş alanları arasında olmaması ve 1 Mayıs'ın Ramazan Bayramı arefesi olması" gösterildi.

Bayramı arefesi ve kitap fuarı bahane edildi

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler tarafından Gebze Sendikalar Birliği'ne gönderilen yazıda, ''Miting talebinde bulunduğunuz 1 Mayıs günü aynı zamanda Ramazan Bayramı arefesi olması ve vatandaşların bayram alışverişi nedeniyle sokak ve caddelerin bir hayli kalabalık olacağı, Gebze Meydanı'nda Gebze Belediyesi'ne ait kitap fuarının olduğu da dikkate alındığında kalabalık olacağından miting talep ettiğiniz güzergahta fiili olarak da miting yapılmasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir'' denildi.

Sendikalar Birliği'ne gönderilen yazı

'Kaymakamlığın kararını tanımayacağız'

Konuya ilişkin açıklama yapan Petrol İş Gebze Şube Başkanı ve Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü Eyüp Aktimur, kent meydanının kendileri için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Pazartesi günü kaymakamlık ile görüşeceklerini belirten Aktimur, gerekirse fiili olarak kent meydanında miting yapacaklarını belirtti.

Aktimur şöyle konuştu:

''Gebze Mezarlığı yanında Gebze Pazarı'nın bulunduğu açık alanda miting yapılmaya uygun gördüklerini söylüyorlar. Biz diyoruz ki ölülerimize değil yaşayanlara mesaj vermek istiyoruz. Dolayısıyla kent meydanı bizim için olmazsa olmazımız. Biz her halükarda bu alanda kutlayacağız. O alanının uygun mekanları mutlaka vardır. Her gün sivil toplum örgütleri kent meydanını işgal ediyor. Halkın rahat hareket edebilmesini gerekçe göstermek de anlamsız bu anlamda. Bu alan birileri tarafında işgal ediliyor sürekli. Kentin üretenleri olarak bu alan bizim alanımız. Senede 1 sefer ihtiyaç duyulan alanda 1 Mayıs'ı yapamıyoruz.

Bu durum ile ilgili pazartesi saat 13'de kaymakamlık ile görüşeceğiz. Gerekirse biz fiili olarak alana toplanıyoruz diyeceğiz. Bir anlamda kaymakamlığın kararını tanımayacağız."