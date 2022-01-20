Gebze Farplas işçileri iş durdurdu

Kocaeli Gebze'de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan ve otomobil plastik aksamı üreten Farplas'ta işçiler patronun açıkladığı zamma itiraz ederek iş durdurdu.

Gece vardiyasından bu yana fabrika içerisinde eylem yapan işçiler, sabah vardiyasına gelen işçilerle birleşti.

soL'un edindiği bilgiye göre işçiler aynı zamanda sendikal hakları için de mücadele ediyor. Öte yandan Türk Metal Sendikası da fabrikaya gelirken, işçiler Türk Metal'i fabrikadan kovarak Birleşik Metal'e üye oldu.

İşçilerden 1 hafta süre

Patron işçilerden taleplerini değerlendirmek üzere 1 hafta müsaade istedi. İşçiler 1 hafta sonunda talepleri kabul edilmezse tekrar iş bırakacaklarını duyurdu.

Farplas önünde toplanan ve bugünlük eylemlerine son veren işçiler "Direne direne kazanacağız" ve "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atarak, talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söylediler.