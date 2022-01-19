Akkuyu Nükleer'de işten çıkarma: İşçiler taşeron firma önünde toplandı

Mersin'de çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde bu kez de işçiler işten çıkarıldı. Dün akşam işe giriş kartları iptal edilen işçiler bu sabah taşeron firma İntens İnşaat'ın önünde toplandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşan işçiler, "Kartlarımız dün akşam elimizden alındı. Nükleer santral bize 'Kendi firmanıza gidin' dedi. Kendi firmamız da 'Bizim haberimiz yok' diyor. Biz çıkışınızı vermedik diyorlar. Muhatap bulamıyoruz. 50-60 kişi bekliyoruz, mağduruz" diye konuştu.

📢 Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde dün akşam işe giriş kartları iptal edilen işçiler bu sabah taşeron firma İntens İnşaat'ın önünde toplandı.



🔴İşçiler ana firmadan cevap gelinceye kadar İntens İnşaat önünde bekleyecekler. #Akkuyuİşçileri pic.twitter.com/djqt4IS86O — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 19, 2022

Akkuyu Nükleer santral inşaatında dayanışma ağı kuruldu

Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesinde çalışan inşaat işçileri yaşadıkları haksızlıklara karşı PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı’nı kurduğunu duyurdu.

Dün akşam yüzün üzerinde işçinin yine işe giriş kartlarının iptal edilerek işten çıkarıldığını belirten işçiler, bu uygulamalara karşı birlikte hareket etmek için dayanışma ağını kurduklarını yapılan açıklamayla belirtti.

Çağrının tamamı:

Bizler Akkuyu Nükleer Santral şantiyesi işçileriyiz.

Bulunduğumuz şantiyede daha ilk günden bugüne çok yoğun sömürü koşullarıyla çalıştırılıyoruz.

Pandemiye ve iş kazalarına rağmen hız kesmeden süren yoğun çalışma bir tarafta, sürekli işten çıkarılma, kalabalık koğuşlar, kötü yemekler ve psikolojik baskı diğer tarafta.

Daha dün akşam saatlerinde İntens İnşaat A.Ş. firmasında çalışan 160 arkadaşımız gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. İşten çıkarılma yine insani olmayan bir yöntemle, şantiye giriş kartları önceden işçiye haber verilmeden iptal edilerek yapıldı.

Bizler bu gidişe bir dur demek gerektiğini düşünen işçileriz. Ve aramızda dayanışma yaparak, birlikte hareket ederek, yaşadığımız sorunlara ve haksız muamelelere dur diyebileceğimizi biliyoruz.

Bu nedenle Akkuyu işçileri olarak bir araya geldik ve bir dayanışma ve haberleşme ağı kurduk.

Buradan tüm Akkuyu işçilerine çağrımızdır. Yaşadığınız bütün haksızlıkları bize bildirin, hiçbir haksızlık sessiz kalmasın.

Gelin yaşadığımız sorunlara karşı birlik olalım, haklarımızı birlikte arayalım. Akkuyu’daki haksızlığa dur diyelim.

PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org