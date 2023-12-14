Gebze-Darıca metro inşaatında işçilerin direnişi sonuç verdi

Gebze-Darıca metro hattında çalışan işçiler ana firma Eze İnşaat'ın taşeronu Mavro İnşaat'ın 2-3 aydır maaşlarını ödememesi sebebiyle iş bırakıp metronun Adliye İstasyonu inşaatında eyleme başlamıştı.

10 gün boyunca iş durduran işçiler dün ana firma Eze İnşaat'ın önünde toplandılar.

Şirket yetkilileriyle görüşen işçilerin kararlı direnişi sonuç verdi, 53 işçi birikmiş alacaklarını aldı. Birikmiş alacaklarını alan işçiler, artık çalışmak istemediği için toplu çıkış verilerek işten ayrıldılar.

Patrondan vinç operatörüne tehdit

Öte yandan Mavro İnşaat'ın vinç operatörü 2 işçisi ve diğer 2 işçiyse birikmiş alacaklarını alamadılar. Mavro İnşaat patronunun vinç operatörü bir işçiyi "eylemleri tetikledi" diye telefonla arayarak tehdit ve küfür ettiği öğrenilirken, Eze İnşaat yetkililerinin 4 işçinin ücretini ödeyeceğini taahhüt etmesinin ardından işçiler dağıldı.