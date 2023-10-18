Gazze'ye dönük saldırılar İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği bombalı saldırının ardından İstanbul’da siyasi partiler, sendikalar ve emek meslek örgütleri Levent Metro çıkışında bir araya gelerek İsrail Konsolosluğuna yürüyüş gerçekleştirdi.

​Evrensel'de yer alan habere göre, siyasi partilerin ve meslek örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kitle “Gazze’de katliam var! İsrail’i durdurun” ve "İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin" pankartı açtı.

Kitle yürüyüş boyunca sık sık “Kınamak yetmez İsrail’e boykot”, “Emperyalizm yenilecek, direnen haklar kazanacak”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Filistin’de düşene dövüşüne bin selam”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" sloganları attı.

Öte yandan başka bir grup "Yaşasın şeriat" sloganları atıp tekbir getirerek konsolosluğa yürüdü.