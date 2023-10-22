Gazze'de İsrail saldırılarında 29 BM personeli öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 meslektaşının öldüğünü duyurdu.

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 29 meslektaşının hayatını kaybettiğine işaret eden UNRWA, ölenlerin yaklaşık yarısının da UNRWA'ya bağlı öğretmen olduğunu bildirdi.

Meslektaşlarının ölümünden duyulan üzüntüye yer verilen UNRWA açıklamasında, yaşamını yitirenler için yas tutulduğu belirtti. (AA)