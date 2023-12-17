Gazze hükümeti: İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 92 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 92 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in son iki gündür Gazze'ye yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.

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