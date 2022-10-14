Gazprom'dan TürkAkım doğalgaz boru hattı açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattının yeni kollarıyla ilgili açıklamalarında bulundu.

Sputnik'in haberine göre; Miller, “Kaç kolun olacağını şimdi söylemeyeceğim. Önce tabii ki hacmi belirlememiz gerekiyor. Ama her halükarda söz konusu olan Karadeniz üzerinden geçen TürkAkım koridorunda yeni gaz iletim kapasiteleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile sınırında ticari merkezin oluşturulması” ifadesini kullandı.

Gazprom Başkanı, “Türbine gelince elbette Rusya yapımı türbinler olacak” dedi.