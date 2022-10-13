Gazprom: Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.

Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.