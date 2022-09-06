Gazprom'dan 'suçlu Siemens' açıklaması: 'Tamir edilene kadar gaz akışı olmayacak'

Avrupa, kıtanın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya'nın gaz akışını kısmasının ardından tarihinin en ciddi doğalgaz krizi ile karşı karşıya kaldı. Doğalgaz arzının azalmasıyla birlikte elektrik ve gaz fiyatları birkaç kat artarken, Almanya'da gaz ithalatçısı şirketler tüketimin karneye bağlanması gerektiğini dile getirmeye başladı.

Rus enerji tekeli Gazprom, Avrupa'nın başlıca gaz tedarik kanalı olan Kuzey Akımı hattından gaz akışını, kompresör istasyonlarından birinde yağ sızıntısı olduğu gerekçesiyle kesmiş, buna bağlı olarak doğalgaz fiyatları tırmanmıştı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu ziyaretinde Reuters'a konuşan Gazprom CEO Yardımcısı Vitaly Markelov, Kuzey Akımı'ndan akışın ne zaman başlayacağı sorulduğunda, "Bunu Siemens'e sormalısınız. Önce onların ekipmanı tamir etmesi gerekiyor" dedi.

Siemens: Anlam veremiyoruz

Alman şirketi Siemens Energy, bugün yaptığı açıklamada Gazprom'un aktardığı soruna anlam veremediğini belirtti.

Siemens, Portovaya kompresör istasyonunda işler durumda olan son türbin motorundaki yağ sızıntısının, boru hattının kapanmasını gerektirmediğini belirtti.

Siemens Energy'den yapılan açıklamada "Hafta sonunda bize iletilen bilgileri göz önüne aldığımızda (sorunun aktarıldığı) bu yeni tarife anlam veremiyoruz" yorumunda bulunuldu.

Açıklamanın geri kalanında, "Bu yüzden, yeni bir açıklama yapılana kadar bize iletilen bilgi ışığında faaliyetleri durdurmak için teknik bir sebep bulunmadığını değerlendirdik. Böyle sızıntılar normalde türbinin durdurulmasına sebep olmaz ve (sızıntı) olay yerinde durdurulabilir" denildi.