Gazprom'dan rekor kâr açıklaması

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Gazprom'un Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre, yılın ilk yarısında rekor düzeyde kâr elde ettiğini, net kârın 2,5 trilyon ruble, temettü tabanının 2,4 trilyon ruble olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sadıgov, “IFRS'ye göre Gazprom Grubu 2022'nin ilk yarısında, rekor düzeyde gelir ve net kar gösterirken, net borç ve borç yükünü en düşük seviyelere indirdi. Net kar 2.5 trilyon ruble olarak gerçekleşti. Şirketin mevcut temettüp politikasında belirtilen parasal olmayan kalemler için düzeltmeler uygulandıktan sonra, temettü tabanının büyüklüğü 2.4 trilyon ruble olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.