Gazprom: Ukrayna üzerinden geçen borularla Avrupa'ya gaz tedariki devam ediyor

Rusya'nın doğalgaz çıkarım, dağıtım ve ihracatını yürüten Gazprom'un resmi temsilcisi Sergey Kupriyanov Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa'ya transit geçişle rutin olarak Rus gazı tedarik etmeye devam ettiklerini söyledi.

TASS'ın haberine göre yetkili, "Gazprom, Avrupalı tüketicilerin talepleri doğrultusunda Ukrayna topraklarından transit geçiş için Rus gazı sağlıyor - 26 Mart itibariyle 109,5 milyon metreküp" dedi.

Soğuk hava ve Ukrayna'daki durumun kötüleşmesi nedeniyle artan spot fiyatlara karşın Avrupa son zamanlarda Rusya'dan gaz alımlarını önemli ölçüde artırdı.