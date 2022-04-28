Gazprom: Polonya hâlâ bizden gaz alıyor

Rusya'nın enerji tekeli Gazprom Perşembe günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın doğrudan tedarikinin ruble cinsinden ödenmemesi nedeniyle askıya alınmasının ardından ters akış yoluyla Almanya'dan Rus doğal gazını almaya devam ettiğini söyledi.

Gazprom'un resmi temsilcisi Sergey Kupriyanov, “Bu hafta Polonya, Rus doğalgazını yeni şartlarla ruble olarak ödemeyi reddetti. Artık Rus gazına ihtiyaç duymadıkları ve artık satın almayacaklarını görkemli bir şekilde açıkladılar. Ama aslında Polonya, doğrudan tedarik durdurulduktan sonra Rus gazını almaya devam ediyor. Şimdi gazı Almanya'dan alıyor ve Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden ters akışla Polonya'ya geri dönüyor” dedi.

Çarşamba günü Gazprom, ödemeleri ruble cinsinden yapmayı reddetikleri gerekçesiyle Polonya'ya ve Bulgaristan'a gaz ihracatını tamamen durdurdu. Öte yandan RT'nin haberine göre Alman operatörü Gascade, Polonya'nın Çarşamba günü Almanya'dan ters gaz tedariki teklifini beş kat artırdığını gösteriyor.

Bir ay önce, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin yıl sonuna kadar tüm Rus doğalgaz, petrol ve kömür ithalatını yasaklayacağını söyledi. Polonya Hükümeti Stratejik Enerji Altyapısından Sorumlu Tam Yetkili Temsilcisi Piotr Naimski, Varşova'nın artık Rus şirketlerinden gaz satın almayı düşünmediğini söyledi.