Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı

Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'u, Bulgaristan ve Polonya'ya gaz tedariklerini durdurduğunu bildirdi.

Gazprom, ödemeler ruble ile yapılana kadar tedariğin durdurulacağını aktardı.

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