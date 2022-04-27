Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'u, Bulgaristan ve Polonya'ya gaz tedariklerini durdurduğunu bildirdi.
Gazprom, ödemeler ruble ile yapılana kadar tedariğin durdurulacağını aktardı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'u, Bulgaristan ve Polonya'ya gaz tedariklerini durdurduğunu bildirdi.
Gazprom, ödemeler ruble ile yapılana kadar tedariğin durdurulacağını aktardı.