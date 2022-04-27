Azov’dan Türkiye kararı

Rusya’nın ele geçirdiği Mariupol şehrinde, halen Azovstal fabrikasındaki direnişlerinin sürdüren Ukraynalı askerlerin Türkiye’ye tahliye edilmek istedikleri öne sürüldü.

Rusya’nın kontrolündeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus “Solovyov” kanalına yaptığı açıklamada, fabrikadaki Ukraynalı kuvvetlerin Kiev yönetimine güvenmediğini, DHC güçleri ve Rus ordusuyla iletişime geçmeye çalışarak, nasıl en iyi şekilde teslim olacakları konusunda pazarlık yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Rus TASS haber ajansı ise, Ukraynalı askerlerin en son Kiev’e değil Türkiye’ye gönderilmeyi talep ettiklerini, silahlarını da Türkiye’ye teslim etmek istediklerini iddia etti.