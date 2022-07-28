Gazprom kesinti için Siemens'i suçladı: 'Parçalar geri gönderilmedi'

Rus enerji tekeli Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akımı boru hattındaki bakım için gönderilen türbin motorunun Siemens tarafından mayıs ayında geri teslim edilmiş olması gerektiğine, ancak Siemens'in parçaları geri teslim etmeyerek doğalgaz akışındaki kesintiye neden olduğunu söyledi.

Rossiya-24'e konuşan Markelov, söz konusu motorun halen teslim edilmediğini belirterek, “Bu motorun Rusya’ya teslim edilmesi ve diğer motorların da bakım için gönderilmesine yönelik yaptırım riskleriyle ilgili soru işaretleri de devam ediyor. Siemens, bu sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmıyor” diye konuştu.

'Tek bir motor çalışır durumda'

Kuzey Akımı'ndaki gerekli basıncı sağlayabilmek için kompresör istasyonunda 6 doğalgaz kompresör ünitesinin kullanıldığını ifade eden Markelov, “Boru hattının planlanan kapasitesini kullanabilmek için beş türbinin çalışır durumda olması ve birinin yedekte olması gerekiyor. Şimdi istasyonda sadece bir motor çalışır durumda, geri kalanlarda teknik arızalar var veya bakım süreleri gelmiş durumda” dedi.

Boru hattının kapasitesinin yüzde 20'si kullanılıyor

Gazprom, Siemens’a ait bir türbinin Kanada’da yapılan bakımlarının ardından Rusya’ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akımı üzerinden doğalgaz sevkiyatını 15 Haziran’da yüzde 60 oranında düşürmüştü.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Kuzey Akımı boru hattındaki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz’dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

Kuzey Akımı boru hattı 11-21 Temmuz arasında da bakıma alınmış, bu tarihler arasında Avrupa'ya gaz arzı tamamen durmuştu.

Güncel durumda hattın gaz hacmi kapasitesinin sadece yüzde 20'si kullanılıyor.