Gazprom: Gaz ihracatının düşmesine rağmen yükselen fiyatlarla kârımız arttı

Rus enerji tekeli Gazprom bugün şirketin yeni taslak bütçesi yayımladı. Gazprom'dan yapılan açıklamada, yıl başından bu yana doğalgaz ihracatındaki düşüşe rağmen, enerji fiyatlarındaki yükseliş sayesinde şirketin gelirlerinin arttığı belirtildi.

Gazprom'un yayımladığı yeni taslak bütçenin, bir önceki bütçeden yüzde 34 daha fazla olduğu bildirildi.

Gazprom CEO Yardımcısı Famil Sadigov yayımladığı mesajda, "Yeni versiyondaki taslak bütçe, bütçenin orijinal versiyonuna kıyasla gaz satışlarından elde edilen gelirlerde yüzde 34'lük bir artışı yansıtıyor. İhracattaki düşüşün, Bağımsız Devletler Topluluğu dışındaki yabancı ülkelere satışı gerçekleştirilen doğalgazın ortalama fiyatındaki artışla tamamen dengelendiğini not ediyorum" diyerek şirketin gelir artışıyla borçlarını da karşıladığını ifade etti.

Sadigov, şirketin nakit akışı sayesinde 2022 yılındaki temettü borçlarının tamamının karşılandığını söyledi. Sadigov, "2022'nin altı ayı için güçlü sonuçlar, ana şirket için dış borçlanmadan kaçınmamıza izin vermişti; ancak yılın ikinci yarısında kredi piyasalarındaki çalışmaları yoğunlaştırmanın gerekli olduğunu düşünmekteyiz" açıklamasını yaptı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaysa, gelirler sayesinde Yakutistan üzerinden Çin'e gaz sevkiyatını sağlayan Sibirya'nın Gücü ve Belarus üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı sağlayan Yamal boru hatlarını güçlendirme projelerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Gazprom mevcut tabloda, bu yıl içerisinde 1,209 trilyon ruble (yaklaşık 20,1 milyar dolar) olan temerrütün tamamının ödeneceğini belirtti.

Yeni yatırım taslağına göre şirket yatırımlarını 222 milyar ruble (yallaşık 3,7 milyar dolar) artırarak, 1,98 trilyon ruble (yaklaşık 32.9 milyar dolar) seviyesine çıkaracağını açıkladı.

Der Spiegel: Almanya, Gazprom’un eski yan şirketi SEFE’yi kamulaştıracak

Diğer yandan, Alman Der Spiegel gazetesi, Almanya hükümetinin, Rus enerji devi Gazprom’un ülkedeki eski yan şirketi SEFE’yi, eski adıyla Gazprom Germania GmbH’yi kamulaştırma niyetinde olduğunu belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, haberde SEFE’nin satın alınmasının şirketi iflastan koruyacağı kaydedildi. Bu kararın ayrıca, SEFE ile sevkiyat anlaşmasına sahip Alman doğalgaz dağıtım operatörü Verbundnetz Gas’e yardımcı olması gerektiği ifade edildi. Verbundnetz Gas daha önce enerji güvenliği kanunu esasında devlet desteği için başvurmuştu.

Gazprom, geçen mart ayında SEFE üzerindeki kontrolü kaybetmişti. Şirket, Almanya Federal Ağ Ajansı’na devredilmişti.