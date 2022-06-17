Gazprom Fransa'ya gaz akışını kesti

Rusya'nın doğalgaz tekeli Gazprom'un Fransa'ya gaz akışını kestiği ve İtalya'ya yapılan teslimatı da yüzde 50 oranında azalttığı bildirildi.

DW-TV'de yer alan habere göre, Fransız gaz operatörü GRT, 15 Mayıs'tan bu yana Almanya üzerinden geçen boru hattı aracılığıyla Rusya'dan doğalgaz almadıklarını açıkladı.

İtalyan enerji şirketi Eni'den de benzer bir paylaşım geldi. Eni, Gazprom'un İtalya'ya gaz arzını yüzde 50 oranında azalttığını kaydetti.

İthal ettikleri doğalgazın Fransa yaklaşık yüzde 17'sini, İtalya ise yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Rusya'dan doğalgaz arzının durması hâlinde Avrupa Birliği ekonomisinin resesyona girebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.