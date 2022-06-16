Gazprom: Bizim gazımız, bizim kurallarımız

Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un başkanı Aleksey Miller, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ülkelere getirilen satın alınan doğalgazın ödemesini rubleyle yapma koşulu ve Avrupa ülkelerine tedarikin kısılmasına ilişkin, "Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız. Kendi belirlemediğimiz kurallara göre oynamayacağız" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Aleksey Miller yaptığı açıklamada, “İki sistemin gelişimine tanık oluyoruz; birisi kaynak sistemi biri de merkez bankalarının (rezerv) sistemi. Merkez bankaları paranın kağıt üstündeki değerini, faiz oranlarını ve döviz kurlarını regüle ediyor. Merkez bankaları kağıt üstündeki bu değerler üstünden de talebi yönetiyor ve kontrol ediyorlar, fakat hammaddenin tedarikini kontrol etmiyorlar. Ürün-para ilişkisinde ağırlık ürünün tarafına geçti. Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız” değerlendirmesini yaptı.