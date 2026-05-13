Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı hakkında tutuklanmasından yaklaşık bir yıl sonra iddianame
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 13.05.2026 , 17:02
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
Hakan Bahçetepe CHP’li belediyeleri yönelik operasyonlar kapsamında geçen yıl 4 Haziran’da tutuklanmıştı. Tutuklanmasından 11 ay 9 gün sonra hazırlanan iddianamenin İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir."
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.