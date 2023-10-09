Gaziantep'teki emekçiler 'Patronların Ensesindeyiz' dedi: 'Kader diyerek kendi halimize terk ediyorlar'

Ağır sömürü koşullarına, düşük ücretlere, güvencesizliğe karşı Patronların Ensesindeyiz'le bir araya gelen Gaziantep emekçileri PE Gaziantep İşçileri Dayanışma Ağı’nı kurdu.

Gaziantep’te bir araya gelen işçiler, tüm işçi arkadaşlarına dayanışma ağına katılma çağrısı yaptı.

Dayanışma Ağı’nın çağrı metni şöyle:

“Bizler Gaziantep’te işsizlik tehdidi altında, sigortasız ve ağır çalışma koşulları altında çalışmaya mecbur edilen işçileriz.

Her gün evimize ekmek götürebilmek için saatlerce çalışmak zorunda kalıyoruz. Ne dinlenebiliyoruz ne ailemizle vakit geçirebiliyoruz.

Günde bırakın 8 saat çalışmayı, günde 10 saat çalışan ve pazar günü de izin kullanabilen işçi sayısı o kadar az ki! Tüm işçiler asgari ücretle çalıştıkları için mesaiye kalmak veya hafta sonu da çalışmak zorunda.

Kaza geçirmemiş, vücudunda kaza izi olmayan arkadaşımız neredeyse yok. Asgari ücret zamlarına, çalışma saatlerine gelince işçi olarak görülen bizleri ‘aileyiz biz’ denilerek dostane konuşmalar ile kandırmaya çalışıyorlar. Koşullara ve güvenli çalışmaya geldiğinde ise üç maymunu oynuyor, bizi kader denerek kendi halimize terk ediyorlar. Tüm bunlar patronların kârlarına kâr katmak için.

Artık yeter diyoruz!

Çağrımız tüm işçi arkadaşlarımıza: Gelin dayanışma ağında birlikte mücadele edelim. İşçiler bir araya geldiklerinde güçlüdürler. Koşullarımızı birlikte değiştirebiliriz. Sen de aramıza katıl, birlikte değiştirelim.’’