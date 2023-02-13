Gaziantep'te yıkım soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi

Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu ile Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay da tutuklanmıştı.

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