Gaziantep'te yıkım soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'te yıkılan 25 binaya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu ile Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay da tutuklanmıştı.