Antep'te yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Antep'te de yıkım yaşanmıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürülen Akay, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)