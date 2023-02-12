Deprem sonrası binlerce kişi ücretsiz risk tespiti için İBB'ye başvurdu

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde on binlerce binanın hasar almasının ardından oturduğu binanın güvenliğini merak eden yurttaşlar belediyelere akın etti.

Olası Marmara depreminin büyük bir yıkıma yol açacağı tahmin edilen İstanbul'da 6 gün içerisinde binlerce kişi ücretsiz bina risk tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.

Tüm başvurulara cevap verileceğini açıklayan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, 10 günde sonuçlanabilen başvuruların ekiplerin deprem bölgesinde olması nedeniyle uzayabileceğini kaydetti.

Bugüne kadar ziyaret edilen 100 bini aşkın binadan sadece 30 bininin incelenmesine izin verildiğini belirten Tut, bu işlemin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunun altını çizdi ve ekledi: "Binanız riskli yapı ilan edilmeyecek. Ancak yüksek riskli yapı çıkması halinde güçlendirme süreçleri için başvuru yapılabilir."