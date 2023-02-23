Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin 22 kişi tutuklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin tutuklandığını açıkladı.



Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:



"Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalarla ilgili kusurlu olduğu değerlendirilen 22 kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. 80 kişinin aranması devam etmektedir. Müteahhit, yapı denetim, vb. görevlilerle ilgili en hakkaniyetli kararı bağımsız mahkemeler verecektir."