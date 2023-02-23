Adıyaman'da en az 100 kişinin enkaz altında kaldığı binaların müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da yakalandı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binaların müteahhitleri ile ilgili soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman'da en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Akbaş'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akbaş'ı yakalayarak gözaltına aldı. SEGBİS'le ifadesi alınan Akbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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