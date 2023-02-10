Gaziantep'te yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası

Maraş merkezli yaşanan şiddetli depremlerde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunduğu ve soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, 22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın 'dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda çalışmalar devam ediyor.

Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise inceleme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.

Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.