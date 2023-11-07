Gaziantep'te valilik, müftülük ve belediye kol kola girdi: 4-6 yaş Kuran kursuna protokol

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Müftülüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Yaş Kuran kursundaki çocuklar için çanta ve kitap seti protokolü imzaladı. Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın imza attığı fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Protokoller imzalanmadan bir gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Gaziantep'i ziyaret etmişti.

Görüntüler hem Gaziantep Valiliği hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından şöyle paylaşıldı:

.@GaziantepBeld tarafından 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilere hediye edilecek Kırtasiye, Çanta ve Kitap Seti Dağıtım Protokolü’nün imzaları atıldı.#EğitimŞehriGaziantep’e hayırlı olsun.@kemalcebervali pic.twitter.com/jEYMq3w2Tw — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) November 7, 2023

#GaziantepBüyükşehir olarak 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerimize destek olarak verilecek olan Kırtasiye, Çanta ve Kitap Seti Dağıtımının Protokolü imzalandı. 🎒



Şimdiden öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/tV4iHwcbKn — Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) November 7, 2023

Öğrenciler 'islam yemini ile' karşılamıştı

Protokol hem Vali Kemal Çeber hem de Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eski açıklamaları ve paylaşımlarını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Şahin'in ağustos ayında şehirdeki bir imam hatip ortaokuluna yaptığı ziyaretin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şahin'in çocuklar tarafından ''İslam yemini'' ile karşılandığı anlar tepki çekmişti.

AKP’li Şahin, 9 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu’nun TÜGVA ile birlikte düzenlediği yaz okulunu ziyaret etmiş. Yanındaki bir kişi tarafından çocuklara “selamunaleyküm” demesi istenen Şahin’e, sınıftaki kız çocukları hep bir ağızdan “Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Elimizde Kuran. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslümanız Müslüman” sözleriyle karşılanıyor. Şahin’in de çocuklara, “Maşallah tebrik ediyoruz. Herkes yazın dışarıya çıkıyor… Siz geliyorsunuz yaz okullarına katılıyorusunuz, bizim medeniyet gruplarımızı öğreniyorsunuz” sözleriyle karşılık vermişti.

Vali Çeber: 4-6 yaş Kuran kurslarının sayılarını arttırmalıyız

Temmuz ayında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "4-6 yaş Kuran kursları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle son yıllarda geliştirdiği en önemli projelerden birisi. Bunların sayılarını arttırmamız gerekiyor" açıklaması yapmıştı.

O gün Gaziantep'te İyikesici ailesi tarafından yaptırılacak olan 4-6 yaş Kuran kursu için protokol imzalandı. Protokole; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Oğuzeli Kaymakam Vekili Murat Akyüz, YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İlçe Müftüsü Nihat Koç, Süleyman İyikesici, Hasan İyikesici ve İbrahim İyikesici katıldı.