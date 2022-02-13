Gaziantep'te soba zehirlenmesi: Anneanne, kızı ve torunu ölü bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde evde yaşayan 65 yaşındaki Behiye Özkan, kızı 27 yaşındaki Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik ölü bulundu.

Üç kişinin ölümü yakınlarının uzun süre haber alamamasının ardından ihbarda bulunmasını takiben keşfedildi.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden üç kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.