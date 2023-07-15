Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil yandı.

DHA’nın haberine göre, olay öğleden sonra İslahiye -Nurdağı kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevleri kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.