Gaziantep'te sağlık emekçisine bıçaklı saldırı: Durumu ağır

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık çalışanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), saldırganın daha önce de bir meslektaşlarına saldırdığını duyurdu.

Hükümete sağlıkta şiddete karşı sundukları teklifin bir an önce yasalaştırılması çağrısı yapan TTB’nin açıklaması şöyle:

“Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz.”

