Gaziantep'te sağlık emekçilerine saldırı: Yedi yaralı, dört gözaltı

Gaziantep'te mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden bir kadın ve yakınları, serumun geç getirildiği iddiasıyla sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Çıkan olaylarda 7 kişi yaralanırken, kalp krizi geçiren bir saldırgana ise saldırdığı sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

İHA'nın haberine göre; Gaziantep'te mide rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep büyükşehir belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Dahiliye Polikliniğine giden N.B isimli kadın hasta, serum için hastanenin acil servisindeki müşahede odasına yönlendirildi. N.B, N.B.'nin yanında bulunan babası ve 15 yaşlarında bir kişi serum hazırlayan hemşire Z.B'ye saldırdı.

N.B. isimli kadın, çantasından çıkardığı bir taşı Tıbbi Sekreter M.A.'ya fırlatarak, tıbbi sekreterin gözündeki gözlüğü parçaladı. N.B.'nin yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki bir kişi ise hemşireye saldırırken, N.B'nin babası H.B ve ismi öğrenilemeyen bir başka şahıs da serviste bulunan sağlık görevlilerine saldırdı.

Beş sağlık çalışanı yaralandı

Hastaneden uzaklaşan saldırganlar bir süre sonra ellerinde sopalarla acil giriş kapısına gelerek, hastane çalışanlarına ve araya girmeye çalışan hasta yakınlarına saldırdı. Taşlı, sopalı saldırıda ise Radyoloji Teknikeri M.Ç., güvenlik görevlileri İ.T.e ve M.İ. ise kafasına aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralanan beş sağlık çalışanı darp raporu almak üzere başka bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavgayı ayırmak isteyen iki hasta yakını da olaylarda yaralandı.

Kalp krizi geçiren saldırgana müdahale ettiler

Koridordaki güvenlik kamerasına yansıyan olayları başlatan hasta N.B'nin babası olan ve sağlık personeline saldıran saldırgan N.B. ise olay esnasında yüksek tansiyona bağlı kalp krizi geçirdi. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahale ise saldırdığı sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Başka bir hastaneye kaldırılan H.B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çıkan olaylar nedeniyle hastanede, emniyet güçleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, olaylara karışan dört saldırgan ise gözaltına alındı.