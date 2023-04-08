Gaziantep'te kaza yapan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı: 5 ölü

Gaziantep-Kilis karayolunun havaalanı yakınlarında meydana gelen olayda avukatlar Emre Özmen ile Doğukan Küpeli'nin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada aynı yöne giden Maadal Ahmad yönetimindeki otomobil de avukatların otomobiline çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kontrolünde Gaziantep'in tanınmış patronlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenilen avukat Emre Özmen ile meslektaşı Doğukan Küpeli ile diğer otomobildeki Maadal Ahmad, Sara Al Mustafa ve Abdullah Al Ahmad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.