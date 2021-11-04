Gaziantep'te kadın cinayeti

Gaziantep merkez ilçe Şahinbey’de, 500 TL nafaka talep ederek boşanma davası açtığı 62 yaşındaki Ali Çakır tarafından 8 gün önce bıçaklanan 57 yaşındaki Behiye Çakır dün gece yaşamını yitirdi.

ANKA'dan Yusuf Kılıç'ın haberine göre, Dumlupınar Mahallesi’nde 27 Ekim’de evinin önünde 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Behiye Çakır olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Çakır, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

Behiye Çakır'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan fail Ali Çakır polise teslim oldu. Emniyet sorgusu tamamlanan Ali Çakır nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.